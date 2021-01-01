Даниил Крамер представит в Тюмени новый джазовый проект

| Фото: tgf.kto72.ru | Фото: tgf.kto72.ru

Новый проект джазовой музыки Fusion Way Даниила Крамера будет представлен на сцене Тюменской филармонии 25 января, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Вместе с Даниилом Крамером на сцену выйдут басист Артем Баскаков и барабанщик Виталий Эпов - ключевые представители новой генерации российской джазовой сцены.

Все участники трио стремятся в своем творчестве к сложному, глубокому музыкальному высказыванию, и название концертной программы - Fusion Way (Путь слияния) - максимально точно характеризует суть совместного музицирования артистов.

Артём Баскаков – контрабасист, лауреат международных конкурсов. Начал заниматься музыкой с восьми лет, поступив в музыкальную школу по специальности классической гитары. В дальнейшем понял, что интересна больше бас-гитара.

Виталий Эпов – выпускник музыкального колледжа им. Шопена в Иркутске. Обучается в РАМ им. Гнесиных на III курсе. Лауреат международных конкурсов, постоянный участник джазовых проектов таких московских музыкантов, как Артур Ахметов, Ольга Синяева, Илья Морозов, Дарья Чернакова, Maria Clayton; один из наиболее востребованных сессионных джазовых ударников молодого поколения.