В Тобольске в 120 домах установили пожарные извещатели

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120 автоматических пожарных извещателей установили в домах жителей Тобольска сотрудники госпожнадзора управления по ГО и ЧС города с 1 по 10 января, сообщает пресс-служба МЧС Тобольска.

Продолжаются профилактические и информационные рейды по мерам пожарной безопасности с установкой автономных пожарных датчиков в домах многодетных семей, имеющих печное или электрическое отопление.

Специалисты уточняют, есть ли в доме извещатели, в каком состоянии находится система отопления, проводят беседы с собственниками жилья о необходимости соблюдения мер безопасности.