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Тюменские волейболисты одержали победу в Стерлитамаке

Спорт, 11:02 11 января 2021

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

ВК "Тюмень" одержал волевую победу в заключительный день седьмого тура чемпионата страны среди мужских команд высшей лиги "А", сообщает пресс-служба клуба.

В Стерлитамаке сибиряки, уступая 0:2 по сетам местному "Тархану", в итоге склонили чашу весов на свою сторону - 3:2. Итоговая победа была одержана на тай-брейке со счетом - 15:9.

"Переломили ход тяжелого матча со счета 0:2. Это приятно. Но, с другой стороны, возникают вопросы к команде – почему нельзя было так играть с первой партии? Проблем бы возникло меньше. Четвертый и пятый сет взяли уверенно. То качество игры, которое было в этих отрезках, меня устроило. Именно такой уровень и надо держать", - отметил после игры наставник сибиряков Сергей Шульга.

После очередного тура "Тюмень" занимает шестую строчку в турнирной таблице, одержав пять побед.

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# ВК Тюмень , волейбол

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