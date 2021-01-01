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Вернувшийся с вахты житель Тюменской области обнаружил пропажу телевизора

Происшествия, 15:48 11 января 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Подозреваемого в краже телевизора задержали сотрудники омутинской полиции, сообщает УМВД Тюменской области.

35-летний, ранее судимый за грабеж, незаконное проникновение в жилище и побои местный житель признался, что решил украсть телевизор, который впоследствии продал, а на вырученные деньги купил спиртное. Сумма ущерба составила 12 тыс. рублей.

Сотрудники полиции вернули украденное имущество владельцу, который на момент кражи из его дома был на вахте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# кража , уголовное дело

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