Из дыхательных путей малыша тюменские врачи извлекли осколок игрушки

| Фото: Станция скорой медицинской помощи | Фото: Станция скорой медицинской помощи

Острый осколок игрушки извлекли из дыхательных путей девятимесячного мальчика врачи тюменской Областной клинической больницы №2. До приезда скорой первую помощь малышу оказала мама, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Женщине удалось самостоятельно восстановить дыхание посиневшему малышу. Когда угроза жизни миновала, она вызвала бригаду скорой помощи.

Прибывшие медики при прослушивании легких выявили у ребенка хрипы. Маленького пациента доставили в ОКБ № 2, где ему успешно извлекли инородное тело.

Специалисты скорой помощи настоятельно советует родителям убрать из зоны досягаемости маленького ребенка все предметы, которые по размеру меньше его открытого рта. Мелкие детали или обломки при попадании внутрь могут полностью или частично перекрыть дыхательные пути, а это опасно для жизни.