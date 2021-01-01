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Тюменский музей истории поискового движения приглашает на экскурсии

Общество, 18:56 11 января 2021

Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Музей истории поискового движения Тюменской области возобновил работу в очном формате. Жителей и гостей Тюмени приглашают посетить уникальную экспозицию и увидеть предметы, найденные на местах боев Великой Отечественной войны, сообщает областной поисковый центр.

В экспозиции представлено около 300 экспонатов. Это предметы различных войсковых подразделений, найденные в ходе полевых поисковых экспедиций на местах сражений. Также посетители увидят личные вещи солдат, по которым была установлена судьба бойцов, предметы полевого быта, медицины, элементы обмундирования и вооружения Красной Армии. В отдельной части музея представлен воссозданный "фронт": солдатская землянка и огневые, пулеметные точки.

Познакомиться с выставкой можно по предварительной записи по телефону: (3452) 68-85-76 (доб. 88). Принимаются заявки от организованных групп школьников, студентов и коллективов.

Музей истории поискового движения Тюменской области работает на базе Дворца творчества и спорта "Пионер" (пр. Геологоразведчиков, 6а, 2 этаж).

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# Великая Отечественная война , выставка , поисковый центр

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