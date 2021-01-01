В Тюмени реконструкция Дворца спорта "Рубин" завершится в феврале 2021 года

| Фото: скриншот видео ХК "Рубин" во Вконтакте | Фото: скриншот видео ХК "Рубин" во Вконтакте

Реконструкция ледового дворца спорта "Рубин" продолжается в Тюмени, сообщил президент клуба Александр Попов. Ее решили провести спустя полвека после сдачи объекта в эксплуатацию.

По его словам, предыдущее ледовое покрытие было непригодно для игры в хоккей.

"Дворец спорта очень старый. Каждый год мы получали замечания от ВХЛ, что у нас самый плохой лед в лиге. Команды жаловались на нашу площадку. Летом провели исследования, и оказалось, что плита, которая была положена более 50 лет назад в плохом состоянии. Грунт ослаб и образовался провал в центре поля, лед там практически не замораживался. Сначала хотели просто поменять ледовое покрытие, но когда стали вскрывать обнаружили еще много проблем. Пришлось браться за серьезную реконструкцию", - подчеркнул президент клуба.

Вместе с ледовым покрытием будет отреставрирована входная группа объекта, наведен порядок в холле, заменены холодильные машины.

Александр Попов добавил, что изначально работы планировали завершить в январе, но подвели поставщики материалов и оборудования. Реконструкцию Дворца спорта планируют закончить к середине февраля.

Евгений Новоселов