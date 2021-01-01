  • 12 января 202112.01.2021вторник
  • USD74,5157
    EUR90,8123
  • В Тюмени -26..-28 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

100 часов подметал тюменские улицы водитель-бесправник

Общество, 11:18 12 января 2021

Twitter ФССП России | Фото: Twitter ФССП России

100 часов отработал житель Тюмени на уборке улиц за езду без прав. Ранее его за пьяное вождение лишили права управления транспортом на полтора года, сообщает ФССП России по Тюменской области.

Мужчина заплатил штраф в 30 тыс. рублей, но не смирился со статусом пешехода и снова сел за руль, но был задержан сотрудниками ГИБДД. В суде свою вину тюменец так и не признал. По его словам, он не знал, что лишен водительских прав, хотя его водительское удостоверение находится в ГИБДД.

Суд признал его виновным и назначил 100 часов обязательных работ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# обязательные работы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:46 12.01.2021Около 600 домов обследовали пожарные в трех районах Тюменской области
12:13 12.01.2021В "Конторе пароходства" пройдет акустический концерт тюменских музыкантов
12:02 12.01.2021Школьники Тюменского района активно осваивают санитарное волонтерство
11:51 12.01.2021Низкая заболеваемость ОРВИ отмечается в Тюменской области