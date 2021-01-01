100 часов подметал тюменские улицы водитель-бесправник

| Фото: Twitter ФССП России | Фото: Twitter ФССП России

100 часов отработал житель Тюмени на уборке улиц за езду без прав. Ранее его за пьяное вождение лишили права управления транспортом на полтора года, сообщает ФССП России по Тюменской области.

Мужчина заплатил штраф в 30 тыс. рублей, но не смирился со статусом пешехода и снова сел за руль, но был задержан сотрудниками ГИБДД. В суде свою вину тюменец так и не признал. По его словам, он не знал, что лишен водительских прав, хотя его водительское удостоверение находится в ГИБДД.

Суд признал его виновным и назначил 100 часов обязательных работ.