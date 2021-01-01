Около 600 домов обследовали пожарные в трех районах Тюменской области

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

587 частных домов обследовали пожарные инспекторы в ходе 18 профилактических рейдов с начала 2021 года на территории Ялуторовска, Ялуторовского и Исетского районов, сообщает МЧС по Тюменской области.

Подворовые обходы занимают особое место в профилактике пожаров в частных жилых домах. Инспекторы отдела надзорной деятельности проверяют состояние придомовой территории, исправность приборов отопления и электрической проводки. К участию в профилактических рейдах привлекаются работники социальной службы и сотрудники МВД.

С начала января по мерам пожарной безопасности проинструктировано 2 тыс. 649 человек.