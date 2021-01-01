"Транснефть-Сибирь" запустила систему автоматического пожаротушения на ЛПДС "Каркатеевы"

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть-Сибирь" завершило строительство и ввело в эксплуатацию комплексную систему автоматического пожаротушения (КСАП) на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Каркатеевы" Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов.

Комплексная система автоматического пожаротушения построена взамен ранее действовавшей с целью обеспечения надежной защиты от пожара резервуарного парка ЛПДС "Каркатеевы", включающего 26 стальных резервуаров для хранения нефти, и трех нефтеперекачивающих станций, входящих в состав ЛПДС.

Строительство велось с декабря 2019 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции акционерного общества. Были построены здание насосной станции пожаротушения с размещением насосного оборудования, два резервуара противопожарного запаса воды общим объемом 4 тысячи куб. м, свыше двух километров сетей водо- и растворопроводов, установлены емкости для хранения пенообразователя.

Преимуществом новой системы является возможность хранения пенообразователя в концентрованном виде, что повышает качество огнетушащего вещества. Кроме того, технические решения системы позволяют обеспечить подачу огнетушащего вещества с применением мобильных средств пожаротушения, даже в случае выхода из строя всего насосного оборудования. Сети водо- и растворопроводов спроектированы таким образом, что позволяют использовать тактико-технические характеристики пожарного автомобиля в полном объеме.

Комплексная станция пожаротушения оснащена оборудованием производства заводов ПАО "Транснефть", что обеспечивает высокую надежность и безопасность при эксплуатации.

При возведении станции учтены все требования в области обеспечения пожарной безопасности. КСАП оснащена современным и высококачественным оборудованием и материалами, что позволит обеспечивать надежную защиту объектов ЛПДС "Каркатеевы", задействованных в транспортировке нефти по системе магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь".

Система введена в эксплуатацию в соответствии с графиком.