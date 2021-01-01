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149 лет назад в России начала работу Служба погоды

Общество, 08:53 13 января 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Служба погоды начала работу в России 149 лет назад, 13 января 1872 года.

Как напоминает сервис calend.ru, в этот день в Главной геофизической обсерватории Санкт-Петербурга (ныне – ГГО им. А. И. Воейкова), основанной в 1849 году, начался регулярный выпуск ежедневных бюллетеней погоды. Первый "Ежедневный метеорологический бюллетень" вышел с полученными по телеграфу сообщениями 26 русских и двух зарубежных станций слежения.

С развитием наблюдательной сети и методов передачи информации развивалась и служба погоды. С 1930 года была создана сеть аэрологических станций, и началось составление первых высотных карт. С 1960 года в составлении прогнозов погоды стали использовать спутниковую информацию. На помощь синоптикам пришли метеорологические локаторы и численные методы прогноза погоды с использованием ЭВМ.

И, конечно, сейчас любой человек может узнать через Интернет о погоде в любой точке мира за секунды.

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# метеостанция , погода

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