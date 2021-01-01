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В Тюменской области, Югре и на Ямале ОСАГО подешевело на 2%

Общество, 18:27 12 января 2021

autostat.ru

Средняя стоимость полиса ОСАГО по итогам 9 месяцев 2020 года в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах снизилась в сравнении с 2019 годом на 1–2%.

Покупка полиса обходилась тюменцам в среднем в 6 тыс. 233 рубля, югорчанам – 6 тыс. 260 рублей, ямальцам – 5 тыс. 659 рублей.

Страховые компании, сообщает пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области, возместили автовладельцам ущерб на сумму 2,6 млрд рублей. Объем собранных страховых премий по договорам ОСАГО превысил 5,3 млрд рублей.

При этом в сравнении с аналогичным периодом 2019 года в Тюменской области и на Ямале зафиксировано увеличение объемов премий на 3% и 2% соответственно, в Югре – снижение на 9%. Это связано с изменением количества проданных страховых полисов: в Тюменской области и на Ямале их число выросло на 3%, в Югре – снизилось на 7%. Всего в тюменских регионах заключено более 867 тыс. договоров ОСАГО, из них 564 тыс. (65%) оформлены онлайн.

Напомним, что с ноября 2020 года водители в любом регионе могут оформить ДТП по упрощенной процедуре без участия ГИБДД через мобильное приложение "Помощник ОСАГО". Оно позволяет зарегистрировать ДТП, заполнить извещение в электроном виде и отправить его в автоматизированную информационную систему, в которой оно будет доступно страховщику. Использовать приложение могут только автовладельцы, имеющие подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги".

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# Банк России , ОСАГО

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