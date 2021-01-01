Тюменский центр занятости продолжит работать в дистанционном режиме

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Тюменцы могут получить услуги центра занятости в дистанционном режиме до 31 марта, сообщает региональный департамента труда и занятости населения.

Для регистрации необходимо подать заявление через личный кабинет портала "Работа в России", либо Единого портала государственных и муниципальных услуг. Все необходимые для регистрации сведения запрашиваются в уполномоченных государственных органах в электронном виде специалистами центров занятости без участия гражданина.

Последующее предоставление услуги содействия в поиске подходящей работы, а также иных услуг службы занятости возможно при личном посещении центра занятости по предварительной записи.

Записаться можно через личный кабинет на интерактивном портале департамента труда и занятости населения, либо по телефонам горячей линии центров занятости.