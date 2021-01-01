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Перформанс "Цветок" развернется в тюменской "Конторе пароходства"

Общество, 08:18 14 января 2021

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Перформанс "Цветок" начнется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 16 января в 18 часов 30 минут, сообщают организаторы.

"В центре перформанса будет рассматриваться мнение, что медиа — это сообщение. Мы предлагаем рассмотреть медиа с точки зрения его чувственности — стыда, самости, идентичности, телесности, взаимодействия", – рассказали организаторы.

В качестве спикера выступит медиахудожница Наталья Тихонова. Перформанс пройдет в рамках работы выставки аудиовизуальной художницы Ольги Зубовой, которая отркрыта в "Конторе пароходства" до 30 января. На этой экспозиции посетители могут больше узнать о медиаискусстве и влиянии социальных платформ на жизнь.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

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# выставка , Контора пароходства , перформанс

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