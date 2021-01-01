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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Около 500 раз вызывали омутинцы скорую в новогодние каникулы

Общество, 11:48 13 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

488 вызовов обслужили врачи скорой помощи в Омутинском районе с 1 января. Всего в сутки они выезжали около 40 раз, сообщает медучреждение.

10 пациентов доставили в больницу с травмами, еще двух – с обморожениями легкой степени. После пожаров госпитализированы два человека, один из них с ожогами. Три человека доставлены с инфарктом, три – с инсультом. Четырех беременных женщин скорая доставила в Перинатальный центр Тюмени.

Всего на территории Омутинского района в праздничные дни работали четыре бригады скорой помощи. По словам старшего фельдшера приемного отделения Петра Усольцева, начало 2021 года оказалось более спокойным в отличие от 2020-го.

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# Омутинский район , скорая , скорая помощь

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