Около 500 раз вызывали омутинцы скорую в новогодние каникулы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

488 вызовов обслужили врачи скорой помощи в Омутинском районе с 1 января. Всего в сутки они выезжали около 40 раз, сообщает медучреждение.

10 пациентов доставили в больницу с травмами, еще двух – с обморожениями легкой степени. После пожаров госпитализированы два человека, один из них с ожогами. Три человека доставлены с инфарктом, три – с инсультом. Четырех беременных женщин скорая доставила в Перинатальный центр Тюмени.

Всего на территории Омутинского района в праздничные дни работали четыре бригады скорой помощи. По словам старшего фельдшера приемного отделения Петра Усольцева, начало 2021 года оказалось более спокойным в отличие от 2020-го.