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Тюменские школьники задания всероссийской олимпиады по литературе разберут онлайн

Общество, 09:02 14 января 2021

Департамент образования Тюменской области | Фото: Департамент образования Тюменской области

Задания Всероссийской олимпиады по литературе разберут в прямом эфире 16 января авторы задач. Трансляция образовательного центра "Сириус" начнется в 16 часов, сообщает региональный центр "Новое поколение".

Экспертами мероприятия станут литературовед и критик, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы СПбГУ Игорь Сухих; доктор филологических наук, профессор ЯГПУ, председатель ЦПМК по литературе Татьяна Кучина; председатель ассоциации "Гильдия словесников" Антон Скулачев.

Участники трансляции смогут задать вопросы и получить ответы в реальном времени.

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# олимпиада , Сириус

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