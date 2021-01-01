Тюменские школьники задания всероссийской олимпиады по литературе разберут онлайн
| Фото: Департамент образования Тюменской области
Задания Всероссийской олимпиады по литературе разберут в прямом эфире 16 января авторы задач. Трансляция образовательного центра "Сириус" начнется в 16 часов, сообщает региональный центр "Новое поколение".
Экспертами мероприятия станут литературовед и критик, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы СПбГУ Игорь Сухих; доктор филологических наук, профессор ЯГПУ, председатель ЦПМК по литературе Татьяна Кучина; председатель ассоциации "Гильдия словесников" Антон Скулачев.
Участники трансляции смогут задать вопросы и получить ответы в реальном времени.