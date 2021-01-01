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 ВК "Тюмень" примет волейболисток из Уфы и Вологды

Спорт, 10:08 14 января 2021

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

ВК "Тюмень" матчи седьмого тура чемпионата российской высшей лиги "А" проведет в родных стенах с 14 по 17 января, сообщает пресс-служба клуба.

Подопечные Натальи Чумаковой занимают шестое место в турнирной таблице. В их активе – пять побед в 18 матчах. До завершения регулярного этапа сибирячкам предстоит провести шесть встреч. Четыре из них – на текущей неделе.

Дважды оппонентом тюменок станет "Уфимочка-УГНТУ". Столько же поединков команда Чумаковой проведет против "Северянки" из Череповца. Клуб из Вологодской области лидирует в таблице чемпионата.

Матчи в комплексе "Академия спорта" пройдут без зрителей.

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