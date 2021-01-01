Для викуловчанина новогодние праздники завершились обморожением и ампутацией

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

50-летний викуловчанин пострадал из-за сильного обморожения. Ему ампутировали обе ноги, сообщает пресс-служба Областной больницы №4 (Ишим).

Накануне Нового года мужчину доставили в викуловскую больницу с гангреной обеих стоп и голеней. Скорую ему вызвала соседка. К тому времени состояние пациента было тяжелым, его сразу госпитализировали в реанимацию. Как рассказал анестезиолог-реаниматолог Алексей Мельников, шесть суток врачи пытались спасти ситуацию консервативно, но ампутации избежать не удалось – слишком большим было поражение тканей.

Еще неделю после операции пациента выхаживали в отделении реанимации, сейчас он переведен в профильное отделение больницы. С мужчиной работают социальные службы для решения жилищных вопросов после выписки.

Также в новогодние праздники помощь скорой при обморожении понадобилась шести ишимцам, в том числе одному ребенку. Четверо взрослых госпитализированы, один отправлен на амбулаторное лечение.

Врачи предупреждают: при низких температурах чаще всего страдают кисти рук, стопы, лицо, уши. Избежать холодовой травмы поможет многослойная одежда, теплые варежки, шарфы и шапки. В сильный мороз лучше оставаться дома.