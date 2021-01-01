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В Тюмени запустили спецмаршрут из Восточного округа в центр города

Общество, 18:00 13 января 2021

"Тюмень. Транспорт" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень. Транспорт" во ВКонтакте

Экспресс-маршрут №35 запущен в Тюмени с января 2021 года. На нем пассажиры из Восточного округа до центра города добираются всего за 30 минут, сообщает администрация Тюмени.

Автобус №35 следует от остановки "Бульвар Бориса Щербины" до "Центрального рынка" и обратно. Посадка и высадка пассажиров осуществляются на 10 остановочных пунктах.

Пассажиров обслуживают 10 автобусов большого класса вместимости с расчетным интервалом движения 10-20 минут. Время движения достигнуто за счет минимального количества остановок. Кроме того, автобусы около 70 % своего пути движутся по выделенной полосе.

"Новый маршрут призван улучшить транспортное обслуживание основных жилых комплексов в Восточной части города и снизить нагрузку на автобусы магистральных маршрутов №№ 25 и 30. При этом нормы времени заложены на основе работы действующих маршрутов, а также разведены интервалы движения с маршрутами №№ 25 и 30. Маршрут новый, поэтому ситуация отслеживается в постоянном режиме и при необходимости оперативно корректируется", – отметил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Евгений Ташланов.

С расписанием автобуса №35 можно ознакомиться в мобильном приложении "Тюмень.Транспорт", на сайте и по телефону горячей линии 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).

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# автобусы , Восточный округ , маршрут , экспресс

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