Тюменцы могут принести ненужную одежду и обувь в "Контору пароходства"

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Ненужную одежду и обувь могут положить тюменцы в "Куб обнуления", установленный в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени до 31 января, сообщают организаторы.

В конструкции можно оставить вещи в хорошем состоянии, целую бижутерию, игрушки, блокноты, тетради, канцелярские принадлежности, книги.

Собранное будет передано в социально-благотворительный магазин "Лаффка". Непригодная к использованию одежда пойдет на переработку и утилизацию.

Мультицентр "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр.1) работает с 10 до 22 часов.