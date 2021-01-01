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Тюменцы могут принести ненужную одежду и обувь в "Контору пароходства"

Общество, 08:54 15 января 2021

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Ненужную одежду и обувь могут положить тюменцы в "Куб обнуления", установленный в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени до 31 января, сообщают организаторы.

В конструкции можно оставить вещи в хорошем состоянии, целую бижутерию, игрушки, блокноты, тетради, канцелярские принадлежности, книги.

Собранное будет передано в социально-благотворительный магазин "Лаффка". Непригодная к использованию одежда пойдет на переработку и утилизацию.

Мультицентр "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр.1) работает с 10 до 22 часов.

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# благотворительность , Контора пароходства

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