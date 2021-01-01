Выставка по легендам и сказкам северных народов откроется в тюменском мультицентре

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Выставку по легендам и сказкам малочисленных народов Севера "Земля легенд" смогут посетить тюменцы в мультицентре "Контора пароходства" 16 и 17 января, сообщает ДТиС "Пионер".

У посетителей будет возможность посетить более 10 интерактивных площадок, выставки картин и фотографий, трансляции анимационных и документальных фильмов о сказках, легендах, обычаях и традициях народов Севера.

17 января на образовательных площадках выступят публицист, режиссер документального кино, лауреат премии "Тефи-регион" Ольга Кириенко, доктор исторических наук, заместитель директора по научной работе Института проблем освоения Севера СО РАН Александр Ткачев.

16 января жители областной столицы могут посетить экспозицию с 12 до 17 часов. А 17 января выставка будет работать с 15 до 19 часов.