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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский священник рассказал, почему решил привиться от COVID-19

Общество, 16:21 13 января 2021

со страницы Григория Мансурова Вконтакте

Показать на личном примере, что российская вакцина от COVID-19 эффективна и безопасна, - главный мотив поучаствовать в пострегистрационных испытаниях препарата "ЭпиВакКорона", рассказал председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии, священник Григорий Мансуров.

"Я верю нашим врачам, вирусологам, новосибирским в том числе. Сомнений быть не может. Если они что-то выпускают в свет, то проверили это на себе. Нужно показать обществу, что бояться прививок – неправильно, а недоверие государству и видение во всем заговора – это ненормально", - поделился он.

Григорий Мансуров прошел оба этапа вакцинации. Напомним, всего в испытаниях "ЭпиВакКороны" поучаствовали 500 жителей Тюменской области. Четверть из них получили плацебо.

Евгения Шевцова

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# вакцинация , Григорий Мансуров

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