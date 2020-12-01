Тюменский врач рассказал о самочувствии после прививки "Спутником V"

департамент здравоохранения Тюменской области департамент здравоохранения Тюменской области

Кратковременное повышение температуры до 37 градусов – единственное, что почувствовал главный врач Тюменского областного кожно-венерологического диспансера Павел Жвавый после вакцинации против коронавируса препаратом "Спутник V".

"Оцениваю это положительно. Значит, организм ответил и нужные процессы запустились", - рассказал Павел Жвавый.

Прививку он поставил в поликлинике № 5. Перед уколом врач и медсестра расспросили о самочувствии. После рекомендовали не мочить место прививки в течение суток – это общепринятое правило. Как пояснил Павел Жвавый, после укола остается ранка, которая может стать входом для любой инфекции, поэтому ее лучше не травмировать.

"Вокруг "Спутника V" много разговоров, но сам руководитель института Гамалеи Александр Гинзбург не устанавливает жестких ограничений. Например, после прививки можно выпить немного шампанского в Новый год. Злоупотреблять алкоголем не стоит не только в праздники – это уже личная ответственность каждого", - считает Павел Жвавый.

Он признался, что сомнений, ставить прививку или нет, не было. Воспитанник советской школы медицины поддерживает вакцинацию всегда.

"Однажды в детстве из-за болезни я пропустил прививку от кори. Переболел ей уже во взрослом возрасте, и очень тяжело, с высокой температурой. Это еще раз доказало: прививки необходимы. Я ждал вакцину от коронавируса и доверяю ей", - подчеркнул врач.

Ставить "Спутник V" или "ЭпиВакКорону" он тоже не задумывался – привился тем, что появилось быстрее. Что касается коллег, то он не требует прививаться обязательно – это дело каждого. При этом Павел Жвавый надеется, что его отношение к прививке послужит личным примером.

"Я в целом доверяю отечественной медицине и фундаментальным разработкам, а вакцинация входит в их число. В любом случае после прививки стало спокойнее, хотя маску носил с первого дня и ношу до сих пор, потому что это рекомендовано", - заключил Павел Жвавый.

Евгения Шевцова