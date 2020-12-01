Марина Макарова: многие студенты-медики переболели COVID-19, но остались волонтерами

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Из 300 студентов-волонтеров Тюменского медицинского колледжа более 40 переболели коронавирусной инфекций. При этом 12 обучающихся болели в тяжелой форме. Практически все продолжили волонтерскую деятельность.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор Тюменского медицинского колледжа Марина Макарова.

"250 студентов колледжа работали с начала пандемии, не уезжали даже на летние каникулы. В сентябре на помощь к врачам вышли более 300 студентов. Они работают в ковид-госпиталях, кол-центрах, на входе в поликлиниках с термометрией. Многие переболели, но остались среди волонтеров. И я горжусь своими студентами", - подчеркнула руководитель учреждения.

По словам Марины Макаровой, жителям региона для сохранения здоровья важно только одно - следовать рекомендациям.

"И еще важно просто пожалеть наших медработников, студентов вузов и колледжей, которые сейчас спасают ковид-пациентов. Мы для вас делаем все. Если вы не будете внимательными к себе, не будет результата. Береги себя! - призвала директор Тюменского медицинского колледжа.

Напомним, всего на территории Тюменской области более 600 студентов-медиков занимаются добровольчеством. Все они получают денежные выплаты. Для них организована акция по бесплатному катанию на катке "Звездный полюс".

Анжела Лебедева