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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская область вошла в Топ-15 регионов по количеству тестов на COVID-9

Общество, 15:41 24 декабря 2020

ИА "Тюменская линия"

1 млн 420 тыс. 330 тестов на коронавирусную инфекцию провели в Тюменской области с начала пандемии. По количеству исследований регион занял 11 место в России, сообщает Роспотребнадзор.

Лидеры рейтинга – Москва и Санкт-Петербург. Здесь проведено 14,8 млн и 5,6 млн тестов соответственно. В топ-15 вошли Свердловская область (около 3 млн) и Ханты-мансийский автономный округ-Югра (1,6 млн).

По охвату исследованием на коронавирус Тюменская область также занимает 11 место. Из каждых 100 тыс. жителей региона пробы сдали 94 тыс. 140. Лидируют по охвату Ямало-Ненецкий автономный округ (261 тыс. 149) и Москва (118 тыс. 302).

Всего по данным на 23 декабря в России проведено более 87 млн лабораторных исследований на COVID-9, в том числе у прибывших из стран с неблагополучной эпидобстановкой. Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов.

Зарегистрировано несколько отечественных тест-систем с максимальной чувствительностью, которые выявляют даже единичные копии вируса в реакции.

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# исследования , коронавирус , тестирование

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