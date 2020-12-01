Минздрав: переболевшие COVID-19 не участвуют в вакцинации

Ишимская больница № 4 Ишимская больница № 4

Переболевшим COVID-19 и имеющим антитела IgG не ставят прививку от коронавируса.

Об этом сообщила главный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина. Она уточнила, что наличие в крови антител класса G свидетельствует о перенесенном заболевании и устойчивом иммунитете.

В первую очередь вакцинации подлежат медики, учителя и социальные работники – те, кто контактирует с большим количеством людей. Прививочная кампания проводится бесплатно и добровольно.