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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Минздрав: переболевшие COVID-19 не участвуют в вакцинации

Общество, 18:15 24 декабря 2020

Ишимская больница № 4

Переболевшим COVID-19 и имеющим антитела IgG не ставят прививку от коронавируса.

Об этом сообщила главный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина. Она уточнила, что наличие в крови антител класса G свидетельствует о перенесенном заболевании и устойчивом иммунитете.

В первую очередь вакцинации подлежат медики, учителя и социальные работники – те, кто контактирует с большим количеством людей. Прививочная кампания проводится бесплатно и добровольно.

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# вакцинация , коронавирус

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