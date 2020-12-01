50 доз вакцины "Спутник-V" доставили в Тобольск

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

50 доз вакцины "Спутник-V" доставлено из Тюмени в Тобольск. Об этом сообщила заведующая отделением профилактики Областной больницы № 3 Марина Буторина.

По ее словам, перед прививкой у пациента проверят кровь на антитела.

"Если результат отрицательный, человека вакцинируют. Если есть антитела, то прививаться не надо. Вакцинации подлежат люди от 18 до 60 лет, кроме беременных и кормящих", - отметила Марина Буторина.

Первыми вакцинируются сотрудники моногоспиталя и скорой помощи, которые работают в красной зоне с инфицированными больными. Прежде чем поставить прививку, у них проверяют общее состояние здоровья. После вакцинации наблюдают еще 30 минут.

После медработников начнется вакцинация лиц из группы риска: учителя, социальные работники и те, кто чаще всего контактирует с населением.