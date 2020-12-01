Двое долгожителей на Ямале вылечились от коронавируса

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Двое ненцев старше 100 лет вылечились от COVID-19 на Ямале. Они стали пациентами преподавателей Тюменского государственного медицинского университета и медиков новоуренгойского госпиталя, сообщает пресс-служба Тюменского ГМУ.

100-летний Илику Салиндер поступил в новоуренгойский инфекционный госпиталь в тяжёлом состоянии. Спустя две недели организм долгожителя отреагировал на лечение, и болезнь отступила.

"Для меня это уникальный пациент, - рассказал врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии Тюменского ГМУ Александр Пушников. - Мне никогда не приходилось лечить таких пожилых пациентов. Это как хрустальная ваза – требует большой осторожности. Очень сложно было выбрать план лечения, терапия была сбалансирована максимально".

Вместе с Илику Салиндер из Тазовского доставили ещё шесть человек. Все – из группы риска: за 70, 90 и 100 лет. Односельчан разместили в соседних палатах, а медикам пришлось бороться не только с болезнью, но и преодолевать языковой барьер: долгожители общаются исключительно на ненецком.

Врачам помогла жительница Антипаюты Елена Салиндер. "Мне пришлось поработать переводчиком, - рассказала она. - Хорошо, что мы сюда прилетели, врачи очень хорошие. Сейчас все вылечились, и мы ждем борт, чтобы полететь домой".

Заведующий инфекционным госпиталем Азизхон Аскаров считает, что в борьбе с новой коронавирусной инфекцией тундровикам помогли их волевой характер и образ жизни. "Это люди уникальные, трудолюбивые, открытые. Мы можем поучиться у них вести здоровый образ жизни", - отметил он.

Такие истории, по оценке специалистов, очень важны для изучения. Возраст хоть и важный фактор для течения болезни, но все-таки не определяет его. Формирует иммунитет и помогает в лечении отсутствие вредных привычек, активный и правильный образ жизни.

Преподаватели Тюменской медицинской академии врачи-пульмонологи Александр и Светлана Алексеевич Пушниковы продлили свою командировку на север. "Много больных с тяжелыми формами заболевания, тяжелыми пневмониями, 70-80% поражения легких, нужны пульмонологи. На все госпитали - 500 больных и всего два пульмонолога, - рассказал Александр Пушников. - С нами трудятся наши ординаторы, а также профессор Виктор Петров".