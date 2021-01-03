Как подготовиться к вакцинации против COVID-19: советы эксперта

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Не злоупотреблять алкоголем, тяжелой пищей и фастфудом, а также психологически подготовиться к прививке советует перед антикоронавирусной вакцинацией инфекционист Евгений Тимаков.

Как сообщает РИА Новости, также среди основных советов - ограничить по возможности контакты на несколько недель до инъекции. Это позволит избежать заражения коронавирусом до того, как иммунитет успеет сформироваться.

Людям, которые предрасположены к аллергическим реакциям, за день до прививки и через день после можно принять антигистаминные препараты. Склонным к повышению температуры - на ночь после вакцинации принять таблетку парацетамола.

Среди противопоказаний инфекционист выделил главные - ОРВИ в активной фазе и обострение хронических заболеваний.

"У человека не должно быть никаких проявлений ОРВИ: насморка, кашля, температуры, недомогания", — подчеркнул Евгений Тимаков.