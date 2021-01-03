  • 3 января 20213.01.2021воскресенье
  • В Тюмени -21..-23 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Как подготовиться к вакцинации против COVID-19: советы эксперта

Общество, 17:50 03 января 2021

здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Не злоупотреблять алкоголем, тяжелой пищей и фастфудом, а также психологически подготовиться к прививке советует перед антикоронавирусной вакцинацией инфекционист Евгений Тимаков.

Как сообщает РИА Новости, также среди основных советов - ограничить по возможности контакты на несколько недель до инъекции. Это позволит избежать заражения коронавирусом до того, как иммунитет успеет сформироваться.

Людям, которые предрасположены к аллергическим реакциям, за день до прививки и через день после можно принять антигистаминные препараты. Склонным к повышению температуры - на ночь после вакцинации принять таблетку парацетамола.

Среди противопоказаний инфекционист выделил главные - ОРВИ в активной фазе и обострение хронических заболеваний.

"У человека не должно быть никаких проявлений ОРВИ: насморка, кашля, температуры, недомогания", — подчеркнул Евгений Тимаков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцинация , инфекционист , советы

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:54 03.01.2021Шесть новых школ построят в Тюменской области в 2021 году
18:27 03.01.2021Выходи гулять: подборка лучших мест для прогулок в Тюмени
17:50 03.01.2021Как подготовиться к вакцинации против COVID-19: советы эксперта
17:05 03.01.2021Медиаэкспедиция "Сибирские закаты" стартует с Ялуторовска