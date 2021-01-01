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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Низкая заболеваемость ОРВИ отмечается в Тюменской области

Общество, 11:51 12 января 2021

Здравоохранение Тюменской области Вконтакте

На 61% ниже эпидемического порога отмечена заболеваемость ОРВИ в Тюменской области с 4 по 10 января, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По результатам еженедельных мониторинговых исследований в биопробах от больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Вирусы гриппа не циркулируют.

Всего от гриппа в регионе привито более 900 тыс. человек – около 60% населения.

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# грипп , ОРВИ

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