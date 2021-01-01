Низкая заболеваемость ОРВИ отмечается в Тюменской области

Здравоохранение Тюменской области Вконтакте Здравоохранение Тюменской области Вконтакте

На 61% ниже эпидемического порога отмечена заболеваемость ОРВИ в Тюменской области с 4 по 10 января, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По результатам еженедельных мониторинговых исследований в биопробах от больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии. Вирусы гриппа не циркулируют.

Всего от гриппа в регионе привито более 900 тыс. человек – около 60% населения.