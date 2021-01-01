Как помочь человеку с обморожением и кто в группе риска, рассказали медики

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С приходом сильных морозов в Тюменскую область медики областной больницы №19 напоминают жителям региона об опасности обморожения.

Как правило, обмораживаются уши, нос, недостаточно защищенные конечности - прежде всего пальцы рук и ног. Тяжесть отморожения зависит от температуры воздуха, длительности пребывания на холоде, влажности, наличия или отсутствия ветра, общего самочувствия, количества и качества одежды на человеке.

Больше шансов пострадать от обморожения у тех, кто выходит на улицу голодным (не ели более восьми часов), находится на морозе пьяным, курит, тем самым уменьшая периферийную циркуляцию крови и делая конечности еще боле уязвимыми. Также в зоне риска при низких температурах - те, кто долго находится на улице, неподвижно стоит или держит либо несет какой-то предмет, кто страдает сахарным диабетом, имеет нарушения общего или местного кровообращения, кто потерял какое-то количество крови, кто физически истощен, переутомлен или недавно перенес тяжелое заболевание. Дети, беременные женщины, особенно в третьем триместре, и пожилые люди из-за физиологических особенностей с большей вероятностью обморозят себе части тела, если не будут их должным образом защищать.

Доврачебная помощь при отморожении сводится к скорейшему восстановлению температуры и кровообращения в пораженных тканях. При ощущении переохлаждения или замерзания конечностей на прогулке необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место - магазин, кафе, подъезд - для согревания и оценки своего состояния. Кроме того, надо постараться не давать обмороженному месту снова замерзнуть, так как это вызовет более значительные повреждения кожи.

При малейшей возможности нужно сменить мокрую и (или) тесную одежду и обувь и доставить пострадавшего в теплое помещение. С особой осторожностью стоит снимать примерзшую к телу обувь и одежду, чтобы не повредить без того пострадавшие участки тела.

Однако, следует помнить, что согреваться нужно при температуре не выше 40 С°, а температуру воды, которой вы отогреваете пораженный участок, повышать стоит постепенно и очень аккуратно. Это связано с тем, что переохлажденные ткани очень чувствительны к перегреву из-за нарушения механизмов естественной терморегуляции. Поэтому категорически запрещается отогревать отмороженные участки в горячей воде или же посещать баню. Также ни в коем случае нельзя растирать пораженные участки снегом - это может привести к дополнительным травмам.

Степень обморожения и необходимое лечение может установить только врач, поэтому пострадавшему нужно как можно скорее попасть в стационар.

Для профилактики в сильный мороз старайтесь не выходить из дома без особой на то необходимости, в противном случае заранее ознакомьтесь с прогнозом погоды, чтобы одеться соответственно. Не употребляйте алкоголь и психоактивные вещества – любое опьянение вызывает иллюзию тепла и приводит к переохлаждению. Дополнительный фактор риска у нетрезвого человека - невозможность сконцентрировать внимание на признаках отморожения.

Не выходите на мороз при плохом самочувствии, не курите на морозе, используйте одежду и обувь подходящего размера. Под куртку или шубу вместо одной теплой лучше надеть несколько легких кофт. В морозы одежда должна быть свободной, а не облегающей. В крайнем случае можно утеплиться при помощи обычной бумаги или лоскутов ткани, скомканных и помещенных между слоями одежды.

Не выходите на улицу голодными. Обувь должна быть теплой, свободной и удобной. Тесная обувь без теплой стельки, на тонкой подошве, а также сырые носки часто являются факторами, провоцирующими отморожения. В холодную и сырую погоду лучше носить шерстяные, а не синтетические или хлопчатобумажные носки, потому что шерсть лучше сохраняет тепло и впитывает влагу, оставляя ноги сухими и теплыми более длительное время.

На морозе обязательно носите варежки, шапку, прикрывающую уши, и шарф. Если вы планируете долго находиться на улице, - возьмите сменную пару носков и варежек, а также термос с горячим сладким чаем. В ветреную холодную погоду перед выходом открытые участки тела нужно смазать жирным кремом.

Не носите на морозе металлических, в том числе золотых, серебряных украшений, не выходите на мороз с влажными волосами после душа или во влажной одежде. Если у вас замерзли руки, можно согреть их в подмышечной области, в области живота или паха.

Помните, что не только люди, но и домашние животные подвержены обморожениям.

Дарья Казакова