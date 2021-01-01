Врач: на вакцинацию от COVID-19 тюменцы приходили семейными парами
Истинное желание тюменцев предупредить коронавирус вакцинацией отметила председатель экспертного совета по вакцинопрофилактике, завкафедрой детских болезней ТюмГМУ Ольга Рычкова.
"Я рада, что тюменцы активно отозвались на участие в пострегистрационных испытаниях вакцины "ЭпиВакКорона", это истинные добровольцы. Много пришло людей старше 60 лет, приходили даже семейными парами. Было видно их желание профилактировать инфекцию", - рассказала она.
Повышенную температуру или боль в месте инъекции отметили от 30 до 50% испытуемых в разных группах. По словам врача, это нормально – организм формирует ответ на препарат.
Ректор ТОГИРРО Ольга Ройтблат – одна из тех, кто избежал неприятных проявлений после вакцинации. "Даже не почувствовала", - поделилась она и добавила, что большинство коллег также намерены привиться.
Евгения Шевцова