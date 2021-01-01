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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Врач: на вакцинацию от COVID-19 тюменцы приходили семейными парами

Общество, 18:11 13 января 2021

Здравоохранение Тюменской области Вконтакте

Истинное желание тюменцев предупредить коронавирус вакцинацией отметила председатель экспертного совета по вакцинопрофилактике, завкафедрой детских болезней ТюмГМУ Ольга Рычкова.

"Я рада, что тюменцы активно отозвались на участие в пострегистрационных испытаниях вакцины "ЭпиВакКорона", это истинные добровольцы. Много пришло людей старше 60 лет, приходили даже семейными парами. Было видно их желание профилактировать инфекцию", - рассказала она.

Повышенную температуру или боль в месте инъекции отметили от 30 до 50% испытуемых в разных группах. По словам врача, это нормально – организм формирует ответ на препарат.

Ректор ТОГИРРО Ольга Ройтблат – одна из тех, кто избежал неприятных проявлений после вакцинации. "Даже не почувствовала", - поделилась она и добавила, что большинство коллег также намерены привиться.

Евгения Шевцова

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# вакцинация , испытания , Ольга Рычкова

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