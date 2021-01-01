Более тысячи нарушений эпидрежима выявили в тюменских магазинах, кафе и ТРЦ в новогодние каникулы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 268 фактов нарушения масочного режима выявили на предприятиях общественного питания, объектах торговли, в том числе торгово-развлекательных центрах Тюменской области в январе.

Как сообщил начальник регионального управления МВД России Леонид Коломиец на заседании оперативного штаба Тюменской области, всего на соблюдение санитарных требований проверено более 2 тыс. 500 объектов. В Тюмени проверку прошли 2 тыс. 348 кафе, баров и ресторанов, выявлено 1 тыс. 219 административных правонарушений.

Также с начала года проверено около 2 тыс. транспортных средств, около половины из них – общественного транспорта. За несоблюдение масочного режима составлено 85 протоколов.

С 4 января проверено более 7 тыс. граждан, находящихся на самоизоляции. Всего в январе заведено 1 тыс. 354 дела об административных правонарушениях.