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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более тысячи нарушений эпидрежима выявили в тюменских магазинах, кафе и ТРЦ в новогодние каникулы

Общество, 14:10 14 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 268 фактов нарушения масочного режима выявили на предприятиях общественного питания, объектах торговли, в том числе торгово-развлекательных центрах Тюменской области в январе.

Как сообщил начальник регионального управления МВД России Леонид Коломиец на заседании оперативного штаба Тюменской области, всего на соблюдение санитарных требований проверено более 2 тыс. 500 объектов. В Тюмени проверку прошли 2 тыс. 348 кафе, баров и ресторанов, выявлено 1 тыс. 219 административных правонарушений.

Также с начала года проверено около 2 тыс. транспортных средств, около половины из них – общественного транспорта. За несоблюдение масочного режима составлено 85 протоколов.

С 4 января проверено более 7 тыс. граждан, находящихся на самоизоляции. Всего в январе заведено 1 тыс. 354 дела об административных правонарушениях.

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# Леонид Коломиец , общепит , проверки , санитарные требования , торговля

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