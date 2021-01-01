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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В 37 домах Омутинского района выявили нарушения пожарной безопасности

Общество, 15:16 14 января 2021

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

В 37 частных жилых домах Омутинского района выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В основном, они связаны с неисправностью печей и электрооборудования, сообщает МЧС России по Тюменской области.

За 10 дней января в районе произошло три пожара. Один - в нежилом доме с. Омутинское, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Другой - в бане с. Вагай, причина - перекал печи. В д. Шаньгина загорелся легковой автомобиль.

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Для профилактики пожаров за две недели проверены 697 домов, 1 тыс. 908 человек проинструктированы мерам пожарной безопасности.

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

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# Омутинский район , пожары , профилактика пожаров

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