В 37 домах Омутинского района выявили нарушения пожарной безопасности

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

В 37 частных жилых домах Омутинского района выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В основном, они связаны с неисправностью печей и электрооборудования, сообщает МЧС России по Тюменской области.

За 10 дней января в районе произошло три пожара. Один - в нежилом доме с. Омутинское, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Другой - в бане с. Вагай, причина - перекал печи. В д. Шаньгина загорелся легковой автомобиль.

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Для профилактики пожаров за две недели проверены 697 домов, 1 тыс. 908 человек проинструктированы мерам пожарной безопасности.