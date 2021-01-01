В Тюмени 142 автобуса работают на дачных линиях круглый год

| Фото: Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени | Фото: Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени

10 дачных маршрутов в Тюмени перешли на круглогодичный режим работы с начала 2021 года. Такое решение принято для удобства тюменцев, проживающих в СНТ. Сейчас на дачных линиях работает 142 единицы транспортных средств, сообщает городская администрация.

Дачные автобусы, перешедшие на круглогодичный режим, работают в будни и в выходные. В список вошли маршруты 97, 119, 134, 138, 143, 152к, 153, 155к, 157 и 158.

"Вопрос по переходу на круглогодичный режим обсуждался давно. Добиться этого удалось благодаря оптимизации маршрутной сети в 2021 году. Специалисты мониторят все изменения и оценивают их результаты. При необходимости вносятся корректировки", – рассказал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Евгений Ташланов.

С расписанием можно ознакомиться в мобильном приложении Тюмень.Транспорт, на сайте и по телефону горячей линии 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).