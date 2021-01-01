О генерации идей для инновационных проектов узнают тюменцы на вебинаре

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

Вебинар "Генерация идей для инновационных проектов" пройдет для всех желающих 18 января, начало в 15 часов. Его проведет кандидат экономических наук, доцент Нижегородского государственного технического университета Елена Дубик, сообщает тюменская "Точка кипения".

Спикер расскажет, как сформулировать идеи и увлечь ими единомышленников. Елена Дубик является автором более 150 научно-практических работ, коучем-наставником инновационных, творческих, спортивных, культурных, бизнес проектов, победителем всероссийских и международных конкурсов социального проектирования.

Регистрация на мероприятие здесь.