  • 15 января 202115.01.2021пятница
  • USD73,7961
    EUR89,6475
  • В Тюмени -15..-17 С 6 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

О генерации идей для инновационных проектов узнают тюменцы на вебинаре

Общество, 09:05 15 января 2021

asi.ru | Фото: asi.ru

Вебинар "Генерация идей для инновационных проектов" пройдет для всех желающих 18 января, начало в 15 часов. Его проведет кандидат экономических наук, доцент Нижегородского государственного технического университета Елена Дубик, сообщает тюменская "Точка кипения".

Спикер расскажет, как сформулировать идеи и увлечь ими единомышленников. Елена Дубик является автором более 150 научно-практических работ, коучем-наставником инновационных, творческих, спортивных, культурных, бизнес проектов, победителем всероссийских и международных конкурсов социального проектирования.

Регистрация на мероприятие здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# тюменская Точка кипения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:16 15.01.2021Музыкальные педагоги Тюменской области могут претендовать на гранты
09:05 15.01.2021О генерации идей для инновационных проектов узнают тюменцы на вебинаре
08:54 15.01.2021Тюменцы могут принести ненужную одежду и обувь в "Контору пароходства"
08:43 15.01.2021Школьников Тюменской области приглашают на олимпиаду "Юниор-2021"