Музыкальные педагоги Тюменской области могут претендовать на гранты

ДШИ "Этюд" ДШИ "Этюд"

Гранты для лучших педагогов в сфере академической музыки появятся в России. Начиная с 2021 года ежегодно будут выдавать 150 грантов, сообщает Министерство культуры.

100 грантов по 500 тыс. рублей предназначены для педагогов детских школ искусств, 50 грантов по 1 млн рублей – для лучших преподавателей образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.

"Работа по сохранению и развитию системы уникального творческого образования невозможна без поддержки наших педагогов. К примеру, подготовка по музыкальным специальностям подразумевает индивидуальный подход и требует от преподавателей полной самоотдачи. Благодаря именно их работе появляются новые юные таланты", - отметила министр культуры Ольга Любимова.

В России действуют 5 тыс. 42 детских школ искусств, 47 вузов и 162 училища, реализующих музыкальные направления подготовки. В этих образовательных организациях работают более 110 тыс. преподавателей ДШИ, более 12 тыс. преподавателей колледжей и свыше 4,8 тыс. преподавателей вузов.