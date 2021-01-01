Тоболяк похитил электроинструменты из строящегося дома

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Мужчину, подозреваемого в краже электроинструментов из строящегося частного дома, задержали в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".

В дежурную часть обратился 35-летний мужчина, у которого похитили дрель, шуроповерт и болгарку. Сумма ущерба составила 18 тыс. рублей.

Неработающий 39-летний подозреваемый свою вину признал и пояснил, что часть инструментов сдал в комиссионный магазин, а остальные спрятал. Сотрудники полиции изъяли похищенное имущество и возвратили законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.