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Тоболяк похитил электроинструменты из строящегося дома

Происшествия, 17:27 14 января 2021

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Мужчину, подозреваемого в краже электроинструментов из строящегося частного дома, задержали в Тобольске, сообщает МО МВД России "Тобольский".

В дежурную часть обратился 35-летний мужчина, у которого похитили дрель, шуроповерт и болгарку. Сумма ущерба составила 18 тыс. рублей.

Неработающий 39-летний подозреваемый свою вину признал и пояснил, что часть инструментов сдал в комиссионный магазин, а остальные спрятал. Сотрудники полиции изъяли похищенное имущество и возвратили законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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# кража , Тобольск

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