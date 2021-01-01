Танцующих кукол-стригушек научат делать в Ишимском музее

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

Ишимцев приглашают на мастер-класс по изготовлению кукол-стригушек из соломы в Арт-галерею 28 января в 12 часов. Его проведет известная мастерица Надежда Яркова, а ее коллега Ирина Тарасенко расскажет об истории возникновения стригушек и научит их плясать.

По словам Ирины Тарасенко, куклу-стригушку делают из соломы, низ распускают, чтобы он выглядел, как соломенная юбочка, и ровно подстригают, чтобы она могла стоять. После этого стригушку ставят на круглый деревянный стол и одновременно стучат по нему кулаками или ладонями. От вибрации кукла пускается в пляс, крутится и вертится, что очень нравится детям.

"Это старинный вариант игр на сплочение. От каждого участника зависит, станцует куколка или закапризничает. На мастер-классе Надежды Ярковой участникам предстоит узнать, какие бывают виды плетения, как подготовить материал к работе, научиться основам плетения из золотой соломки, вместе с мастером изготовить куколку, а после заставить ее пуститься в пляс", - пояснила мастерица.

У самой Ирины Тарасенко дома огромная коллекция куколок, которая поместилась в три корзины и чемодан, за время самоизоляции она изготовила их более чем 150. Куклы изготовлены из всевозможных материалов и в разных техниках: из соломы и на чурочках, лыковые и из тряпочек, этнографические и авторские. Каждая из них уникальна и отражает характер и особенности той местности, где она была придумана.

Организаторы мастер-класса напоминают, что количество мест ограничено, и предлагают предварительно записаться по телефону 8 (34551)2-38-17.

Инна Кондрашкина