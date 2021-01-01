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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени изменили места крещенских купелей

Общество, 17:01 14 января 2021

Фото ИА "Тюменская линия"

Основным местом для крещенских купаний станет озеро Чемпионов базы АквАйСпорт-Тюмень, дополнительно оборудуют места на набережной реки Туры у Свято-Троицкого мужского монастыря. Об этом стало известно во время совещания, которое провел заместитель главы Тюмени Петр Вагин.

Купели освятит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий 18 января.

Для соблюдения противоэпидемиологических требований организаторы увеличат число палаток, в которых верующие смогут переодеться. Особое внимание уделят соблюдению социальной дистанции. На местах будут дежурить медицинские бригады и сотрудники МЧС.

Как сообщил один из организаторов Алексей Салмин, на Туре у Троицкого монастыря сделают две купели и разместят четыре палатки, на озере Чемпионов обустроят пять купелей и шесть палаток для переодевания.

Городские власти просят тюменцев оценить все риски погружения в иордань: прогнозируются морозы, сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Людям с ослабленным здоровьем, пожилым гражданам, детям нужно реально оценить состояние здоровья и строго выполнять требования медиков.

Массовые купания организуют 18, 19 января с 12 до 24 часов с соблюдением санэпиднорм, сообщает администрация Тюмени.

Ранее кардиолог Татьяна Полковникова рассказала тюменцам, как подготовиться к крещенским купаниям.

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# Крещение , Петр Вагин

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