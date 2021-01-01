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15 января в Тюмени потеплеет

Общество, 08:02 15 января 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минус 23 градуса Цельсия показывают столбики термометров в Тюмени по данным сервиса Gismeteo на 8 часов 15 января. В течение дня будет теплеть и к 23 часам синоптики обещают до минус 10 градусов.

По прогнозам, горожан ожидает снежный день и переменная облачность. Юго-восточный ветер после обеда переменит направление на южное, его скорость составит 4-6 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление к ночи придет к норме - 757 мм рт. ст.

Заход солнца в 16 часов 29 минут. Долгота дня 7 часов 24 минуты.

У учеников 1-4 классов в Тюмени объявлена актировка из-за низкой температуры воздуха утром.

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