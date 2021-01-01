В России выпустили около 2 млн доз вакцины "Спутник V"

| Фото: Ишимская больница №4 | Фото: Ишимская больница №4

Более 1,6 млн доз вакцины "Спутник V" выпущено в гражданский оборот в России. По словам премьер-министра Михаила Мурашко, в ближайшее время ее выпуск и объемы поставок в регионы значительно вырастут, сообщает Минздрав России.

"На этой неделе в регионы доставлены более 600 тысяч доз, до конца января ожидается поставка еще 2 миллиона доз вакцины "Спутник V", - сказал Мурашко. - Регионам необходимо расширять инфраструктуру по ее приему, внутренней логистике и применению: обеспечить возможность постоянного увеличения пропускной способности пунктов вакцинации, увеличить их число, повысив доступность вакцинации для всех граждан. Необходимо организовать работу по информированию населения о возможности пройти вакцинацию и способах предварительной записи на нее".

В первую очередь, важно пройти вакцинацию гражданам старше 55-60 лет, чтобы избежать возможного тяжелого течения COVID-19 и его осложнений, а также гражданам с диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, уверены эксперты.

Министр здравоохранения призвал регионы четко следовать стандартным операционным процедурам, подготовленным Минздравом России, на всех этапах логистики вакцины и самой вакцинации, а также обеспечить безопасность препарата.