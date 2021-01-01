Около восьми тысяч пьяных водителей остановили на дорогах области в 2020 году

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

7 тыс. 905 нетрезвых водителей выявили на дорогах Тюменской области за 2020 год. Из них около тысячи нарушили закон повторно, за что им грозит уголовная ответственность.

Как рассказал начальник управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Александр Селюнин на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия", выявлению во многом способствовали сплошные проверки наутро после выходных и праздников. Он подчеркнул, что такие проверки юридически обоснованы и не нарушают права граждан.

С участием пьяных водителей на дорогах области в 2020 году произошло 268 аварий. В них погибли 45 человек, 403 получили травмы разной степени тяжести.

Отметим, что всего в Тюменской области за год зарегистрировано 2 тыс. 394 ДТП – на 16,9% меньше, чем в 2019 году.

Евгения Шевцова