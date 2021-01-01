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Базового ЕГЭ по математике в 2021 году не будет

Общество, 14:45 15 января 2021

edu.gov.ru

ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году в России проводиться не будет. Выпускникам, планирующим поступление в вузы для получения аттестата достаточно сдать Единый государственный экзамен по русскому языку, а также по предметам, которые необходимы для поступления.

Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, сообщается на сайте правительства России.

Одиннадцатиклассникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо Единого государственного экзамена надо будет сдавать государственный выпускной экзамен – также в конце мая по двум предметам: русскому языку и математике. Даты проведения контрольных работ определяют региональные органы управления образованием либо школы.

Итоговые сочинение и изложение, которые являются для одиннадцатиклассников допуском к государственной итоговой аттестации, пройдут в середине апреля.

"В девятых классах аттестаты в этом году будут выдаваться на основе результатов только двух обязательных предметов – русского языка и математики. Основной государственный экзамен по предметам по выбору проводиться не будет, - рассказал он. - Пока экзамены запланированы на конец мая. Для девятиклассников также проведут контрольные работы по выбору по одному учебному предмету. Результаты этих контрольных работ повлияют на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации".

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# ЕГЭ , Сергей Кравцов , школы

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