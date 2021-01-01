Тюменцы могут присоединиться ко всероссийскому проекту "ТопБЛОГ"

| Фото: topblog2020.ru | Фото: topblog2020.ru

Новый проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" – "ТопБЛОГ" стартовал в Москве.

В рамках проекта ведущие блогеры и эксперты будут обучать всех желающих развивать личные аккаунты и делать интересный и яркий контент для своих соцсетей.

"Соцсети сегодня стали, пожалуй, самым быстрым социальным лифтом для молодежи. Мы стремимся научить как можно большее количество людей правильно использовать все его возможности, овладеть инструментами, которые позволят не только быстро стать популярным, но и удержаться на взятой высоте, завоевать доверие аудитории. В задачи проекта входит создание коммуникационной онлайн-площадки для обмена опытом между участниками, содействие их дальнейшему развитию и распространению лучших практик в сфере новых медиа", – рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Наставниками и экспертами конкурса "ТопБЛОГ" стали профессионалы в области продвижения и создания контента, психологи, а также блогеры-миллионники: телеведущая Елена Летучая, актриса "Comedy Woman" Наталия Медведева, "Главная мама Инстаграма" Ирина Акопян, певица MIA BOYKA и другие.

Самые активные блогеры выиграют реальные рекламные контракты, статус амбассадора одного из российских брендов, создадут профессиональное портфолио. Победители проекта отправятся в масштабный блог-тур по регионам России, где вместе с блогерами-миллионниками снимут документальные фильмы о самых красивых местах, событиях и людях нашей страны.