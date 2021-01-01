В Тюменской области в 2020 году выявили более миллиона нарушений на дорогах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более миллиона нарушений выявлено на дорогах Тюменской области в 2020 году. Из них около 800 тыс. – с помощью автоматических камер фото- и видеофиксации.

По данным областного управления ГИБДД, за выезд на встречную полосу к ответственности привлечены 3 тыс. 467 водителей региона. Задержаны 1 тыс. 438 автомобилистов, лишенные прав на управление автомобилем, более 3 тыс. 500 не имели прав вообще. За нарушение правил проезда пешеходных переходов к ответственности привлечены 13 тыс. водителей.

На пешеходов за год составлено более 26 тыс. административных дел. Добавим, что всего в 2020 году произошло 496 ДТП с участием пешеходов. 48 человек погибли, 497 ранены.

Евгения Шевцова