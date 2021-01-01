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Во всех школах возобновились очные занятия

Общество, 08:49 18 января 2021

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Школы всех 85 субъектов страны с 18 января возобновили традиционный образовательный процесс за исключением 10 школ в семи регионах, которые продолжают оставаться на карантине, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"В последнее время в соцсетях и родительских чатах распространялись слухи, что дистанционка навсегда, но это не соответствует действительности, - подчеркнул министр. - Нашей главной задачей было сохранение здоровья школьников, их родителей и учителей. Данный приоритет остается и в дальнейшей нашей работе".

По словам Кравцова, дистанционные технологии никогда не заменят традиционный формат обучения, а будут дополнять и развивать классическое школьное образование.

В то же время министр обратил внимание на то, что школам по-прежнему необходимо уделять особое внимание соблюдению мер эпидемиологической безопасности и требовании Роспотребнадзора: термометрии, проветриванию помещений и дезинфекции.

"Они показали свою эффективность и позволяют нам сохранить здоровье учащихся, родителей и учителей", - добавил он.

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# дистанционное образование , Сергей Кравцов , школы

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