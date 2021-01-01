В Тюмени восстанавливают дом Василия Привалова

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восстановление дома мастера деревянной резьбы Василия Привалова на ул. Кирова в Тюмени продолжается.

Отметим, ремонтно-реставрационные работы на площадке на ул. Кирова начались осенью 2019 года. В рамках восстановительных работ на площадке был залит фундамент. Работы продолжились и зимой. Сейчас идет сборка сруба – строители уже добрались до второго этажа. На обнесенной зеленым забором территории работает техника.

Как ранее рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ответственный за производство работ на объекте Олег Ветлугин, здание было разобрано осенью 2019 года, промаркированные бревна вывезли на склад. Строители старались отобрать сохранившиеся и пригодные бревна, которых оставалось мало. Летом 2020 года сотрудники подрядной компании уже подвели инженерные сети, оборудовали водопровод, канализацию.

Согласно данным на информационном щите вблизи стройки, восстановление объекта должны завершить в марте 2021 года.

Напомним, дом Василия Привалова был возведен в конце XIX — начале XX вв. В мае 2015 года двухэтажное историческое здание подверглось пожару — пламя сильно повредило кровлю и часть второго этажа.

Инна Пахомова