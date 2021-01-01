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Тюменцы выбирают озелененные зоны и зеленые уголки для благоустройства

Общество, 13:16 16 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 5 тыс. тюменцев присоединилось к опросу на портале "Я решаю!". Горожане продолжают выбирать озелененные зоны и зеленые уголки для благоустройства в 2022 году.

Рейтинговое голосование проводится до 20 января, сообщает городская администрация.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Тюмени благоустраивают скверы и дворы, но многие идеи инициативных тюменцев еще предстоит реализовать.

Благодаря неравнодушным жителям в городе появляются лучшие зоны отдыха. Например, пять лет назад тюменцы активно обсуждали, каким после благоустройства они хотят видеть Затюменский экопарк.

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# благоустройство , голосование , Я решаю!

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