Минздрав запустил горячую линию по вакцинации от COVID-19

Фото: официальная группа "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте Фото: официальная группа "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте

Подробную информацию по вакцинации от COVID-19 можно получить на горячей линии Минздрава России.

Позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-0 - 200 россияне могут получить актуальную информацию о препаратах, группах риска, графике вакцинации.

Вместе с тем, уточнить адреса прививочных пунктов в конкретном регионе, можно на сайтах местных ведомств и по их справочным номерам, сообщает Минздрав.